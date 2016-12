Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Oplichter zijn weer / blijven actief. Heeft u ook zo'n bericht gehad...wees gewaarschuwd.

https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/oplichters-sturen-mail-met-nepboete.2455479.lynkx



Ook gaan er emails rond zogenaamd van Postnl, waarin gezegd wordt dat er een pakje van Bol.Com bezorgd wordt. Kregen wij gisteren, maar verwachten helemaal geen pakje.

Ook hier goed nagaan of u echt iets besteld hebt. Oplichters sturen mail met nepboete - Nederlands Dagblad LEEUWARDEN (ANP) - Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waarschuwt voor nieuwe oplichtingsmails die rondgaan. Daarin staat dat mensen een …

https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/oplichters-sturen-mail-met-nepboete.2455479.lynkx







