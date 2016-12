Stichting colours. Stichting Colours





8 desimber om 10:47





Wie kan ons helpen?





Stichting Colours is op zoek naar mensen, groot en klein, die ons willen helpen aan sleutelhangers. Kun jij haken, loomen of op een andere manier, regenboogsleutelhangers maken? Misschien wil jij ons helpen! Voor ieder kind die bij ons wordt aangemeld willen we een sleutelhanger aan hun persoonlijke tas hangen.





Er zijn misschien ook wel schoolklassen of clubs die dit willen doen? Je mag gerust je naam vermelden aan de sleutelhanger!





De sleutelhangers gaan naar kinderen die te maken hebben met een ernstig zieke ouder of waarbij de ouder onlangs is overleden.





Meer informatie over de stichting en ons adres is te vinden op www.stichtingcolours.nl.

Mailen kan ook naar contact@stichtingcolours.nl





Het gaat er met name om dat de regenboogkleuren gebruikt worden. Het mogen ook bloemetjes, dieren of iets anders zijn! Alvast bedankt!





Stichting Colours

http://www.stichtingcolours.nl