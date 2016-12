Nieuwe inzichten en een wens voor het nieuwe jaar 2017 Deze onderstaande woorden schreef Miloux vandaag op haar Facebook en ik heb ze gekopieerd, omdat ze voor iedereen gelden. Ze zijn zo waardevol en menig keer heb ik er over geschreven dat jijzelf het belangrijkste bent en voor jezelf mag zorgen en keuzes maken. Dat is soms heel moeilijk en voor sommigen lijkt het een onmogelijke taak. Maar bedenk dat niets onmogelijk is in het leven en dat het kracht geeft aan jezelf maar ook nieuwe inzichten. Door te kiezen voor jezelf, wat beslist niet egoļstisch is, kies je ook voor de ander. Je bent namelijk in staat om veel meer te geven wanneer je in je eigen kracht staat. Lieve mensen, ik wens u allen een prachtig jaar toe, vol liefde, gezondheid, geluk en vooral plezier in jezelf











De woorden van Miloux: Ik geef mijzelf wat een ander mij nooit heeft kunnen geven en wellicht ook nooit kan geven. Ik besefte me dat dat waarschijnlijk het beste geschenk is dat je jezelf kunt geven en niet iedereen gegeven is. Het maakt dat het verlangen en de hang naar een relatie ergens onderaan mijn lijstje staat en het schrijven bovenaan.