Te huur chalet DIRECT aan meer van Lugano in Porlezza in Noord Italie Wij verhuren ons luxe chalet met uitzicht over het meer en het kleine haventje van de camping. Het ligt op één van de allermooiste plaatsen van de camping direct aan het strand van het meer van Lugano, waar u van een adembenemend uitzicht kunt genieten.





Ons chalet beschikt over een ruime overdekte veranda welke geheel afsluitbaar is zodat u de veranda bij de woonruimte kunt trekken en altijd buiten kunt zitten. Uw auto kunt u parkeren op de privéparkeerplaats naast ons chalet. Ons chalet heeft een twee-persoons kamer en een drie-persoons kamer, een knusse woonkamer met open keuken. Er is een televisie met satalietontvangst waardoor u Nederlandse zenders kunt ontvangen. De badkamer is voorzien van een douche, toilet en wastafel. Huisdieren zijn niet toegestaan in ons chalet.





De Camping beschikt over een langgerekt kiezelstrand en heeft een eigen haventje met een strandbar. Op de camping is een speeltuin voor de kinderen, tennisbaan, voetbalveldje, kleine supermarkt, pizzeria, wasserette en niet te vergeten een zwembad met daarin 3 glijbanen en een kinderbad. Door de perfecte ligging aan het strand, is er een ideale gelegenheid voor watersporten zoals zwemmen, surfen, zeilen en kanoenen. Ook is het op dit meer toegestaan te waterskiën, wakeboarden en kneeboarden wat door het veelal gladde water een fantastische ervaring is voor de echte watersporter. Het meebrengen van uw eigen (snelle)motorboot is toegestaan. Het meer is schoon en helder. Er is volop gelegenheid om te vissen in schoon, helder water met voornamelijk grote voorn, karper en snoekbaars.











Zowel de camping als de omgeving bieden een goede mogelijkheid voor een actieve en/of rustige vakantie voor jong en oud. Er zijn immers veel bergen, meren en er zijn mooie (ook grotere) steden in de nabije omgeving. De camping ligt op loopafstand van het centrum van Porlezza. Vlakbij het meer van Lugano liggen het Comomeer en het Lago Maggiore.











Prijzen 2017











Week 17 / 22-04 t/m 29-04 / BEZET





Week 18 / 29-04 t/m 06-05 / € 300,00





Week 19 / 06-05 t/m 13-05 / € 300,00





Week 20 / 13-05 t/m 20-05 / € 300,00





Week 21 / 20-05 t/m 27-05 / € 300,00





Week 22 / 27-05 t/m 03-06 / € 300,00





Week 23 / 03-06 t/m 10-06 / € 300,00





Week 24 / 10-06 t/m 17-06 / BEZET





Week 25 / 17-06 t/m 24-06 / € 300,00





Week 26 / 24-06 t/m 01-07 / € 300,00





Week 27 / 01-07 t/m 08-07 / BEZET





Week 28 / 08-07 t/m 15-07 / BEZET





Week 29 / 15-07 t/m 22-07 / BEZET





Week 30 / 22-07 t/m 29-07 / BEZET





Week 31 / 29-07 t/m 05-08 / € 950,00





Week 32 / 05-08 t/m 12-08 / € 950,00





Week 33 / 12-08 t/m 19-08 / € 950,00





Week 34 / 19-08 t/m 26/08 / € 950,00





Week 35 / 26-08 t/m 02/09 / € 950,00





Week 36 / 02-09 t/m 09-09 / € 350,00





Week 37 / 09-09 t/m 16-09 / € 350,00





Week 38 / 16-09 t/m 23-09 / € 350,00





Week 39 / 23-09 t/m 30-09 / € 350,00





Indien u meer informatie wenst zijn wij u uiteraard graag van dienst.





Telefoon 0031-653799055