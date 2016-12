Terug van de dag opname ziekenhuis Terug van de dag-en nacht opname in het nabij gelegen ziekenhuis.

De ingreep ect. is goed verlopen zonder complicatie's.

Met de nodige anti- pijn medicatie weer thuis en, nog veel uitrusten enz.

De komende week een controle bezoek bij de gynaecologie afdeling.

Gelukkig is dit weer achter de rug en, ik mag hopen dat in 2017 het

beter mag gaan gua gezondheid in het algemeen.