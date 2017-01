Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Nieuwjaar Het nieuwe jaar ligt voor ons en ik hoop dat het vrede mag brengen in de wereld en dat de leiders van de landen goed nadenken bij alles wat ze doen. Ik hoop op een stukje rechtvaardigheid voor alle mensen en dat men elkaars standpunt accepteerd en respecteerd. Dit is mijn wens voor 2017 en jullie? wat hopen jullie en wat zijn jullie wensen?



Door Petra1951 Toegevoegd op 01 jan 2017 om 09:40



Bette 01 jan 2017 10:38 Een mooie dag gewenst vandaag Petra en wat ik wens kun je hier boven lezen,dat zal in grote trekken neerkomen op wat de meesten van ons graag willen. We blijven hopen.

