Jaarwisseling

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Maxine1 01 jan 2017 19:12

Rare site hoor Foto gaat weer eens een keer niet. Sorry maar de wens is er niet minder om. Zou het dan toch nog??



Maxine1 01 jan 2017 19:14 De foto had ik graag bij de Nieuwsjaarwens geplaatst maar dat lukte niet.

















Redone 01 jan 2017 19:51

Maakt niet uit, we zien de foto toch wel, jij ook de beste wensen!!!