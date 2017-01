Reacties Van leden

J.zwiep 01 jan 2017 19:38

Groetjes Jantina.

Jij ook de beste Wensen en een Goed Nieuwjaar.Groetjes Jantina.



Gribou---Greet 01 jan 2017 19:40

Ik wens jou ook al het goede voor 2017 !



groetjes Greet

Helaas zie ik geen foto , maar je wensen zijn daar niets minder omIk wens jou ook al het goede voor 2017 !groetjes Greet















Redone 01 jan 2017 19:50

Ook voor jou de beste wensen voor 2017!!!!



Jacqueline59 01 jan 2017 20:06



@Greet weet ook niet hoe het komt maar de foto had er geen zin in. Deze was het!

Dankjewel Jantina,Greet en Ria.@Greet weet ook niet hoe het komt maar de foto had er geen zin in. Deze was het!