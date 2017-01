Nieuwe jaar De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Helaas kunnen we de woorden van John Lennon niet meer onbezorgd meezingen: lets hope its a good one without any fear.

Angst en paniek sloeg meteen toe in Istanbul toen een gewapende gek 39 mensen doodschoot in een nachtclub.

Ik lees hier ( en begrijpelijk) alles over de ditjes en datjes rond de feestdagen maar is dat ook omdat we deze onbegrijpelijke machteloosheid het liefst maar opzij zetten? In ieder geval vind ik focussen op de mooie kleine gelukkige dingen van het leven het allerbelangrijkste dus...een Zalig Nieuwjaar.