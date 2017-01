Reacties Van leden

Redone 06 jan 2017 12:27

Fijne dag geniet er van!!!

Redone 06 jan 2017 12:27

Fijne dag geniet er van!!!



Bette 06 jan 2017 12:38

Heb een mooie dag.

Bette 06 jan 2017 12:38

Heb een mooie dag.















Joke 06 jan 2017 13:06

en geniet van je hoog bezoek.



Gr Joke

Joke 06 jan 2017 13:06

en geniet van je hoog bezoek.

Gr Joke



Ofsen 06 jan 2017 14:05 Gras is laag bij de grond en een lantaarnpaal kijkt op ze neer. in het bos hier was het fraai koud ijzig en alles was bevroren. ik ging niet met het hoog bezoek maar met mijn ex vriendin het bos in.

















Marynote 06 jan 2017 20:17 en ja, we blijven genieten hè?

Marynote 06 jan 2017 20:17 en ja, we blijven genieten hè?



Marynote 06 jan 2017 20:18

Lekker simpel toch Bette















Marynote 06 jan 2017 20:19

Zo gaat dat in de vakantie.Ze hebben het drukker dan ze zelf denken

Marynote 06 jan 2017 20:19

Zo gaat dat in de vakantie.Ze hebben het drukker dan ze zelf denken



Marynote 06 jan 2017 20:20

En heeft die vriendin je nog echte dingen geleerd René of ben je in arren moede van de kou maar weer snel terug naar huis gegaan?















Ofsen 07 jan 2017 11:26 Mary. mijn vriendin en ik zijn na 1,5 uur kou, lekker hoor, weer naar huis gegaan. sorry, ouwe dag zeker, ik vergat het woordje ex bij vriendin te plaatsen.