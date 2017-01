Allereerst een fijn weekend, maar het zou leuk zijn als..

Reacties Van leden

Charissa46 06 jan 2017 12:32 Ja dat zou leuk zijn Ria .....



Fijne dag,

Charissa





Bette 06 jan 2017 12:36 Lijkt me een goed idee en wat een leuke foto.

Bette.

















Redone 06 jan 2017 13:07

Mee eens Charissa!! Jij ook een fijne dag!!!



Redone 06 jan 2017 13:07

Nou wie weet Bette, je een geurtje met een lichtje















Marianne 06 jan 2017 13:08

Dóe ik al, jaaaren...



Redone 06 jan 2017 13:10

En zo zijn er nog een paar, maar je kunt ze op één hand tellen!!!!

Ja maar ik bedoel jou ook niet he MarianneEn zo zijn er nog een paar, maar je kunt ze op één hand tellen!!!!















Ofsen 06 jan 2017 14:03 Heel goed dat je dit aanstipt. het zijn altijd dezelfde mensen hier.





Redone 06 jan 2017 14:43

Ja klopt helemaal René en die bedoel ik dus ook niet















Petra1951 06 jan 2017 17:01 Redone, ik ben het helemaal met je eens en het zou erg leuk zijn als dat gebeurde.





Redone 06 jan 2017 17:27

Ja Petra, maar het is al zo lang stil op 50+ dus ik betwijfel of dit iets uithaalt, maar je weet het maar niet he!!















Gribou---Greet 06 jan 2017 17:49 Ik wens jullie ook een fijn weekend .



Leuk dat je een oproep doet aan allen om wat meer leven in de brouwerij te brengen .



groet Greet





Fietser55 06 jan 2017 17:50 Hoi Redone,

Ik ben nog maar net weer terug hier, moet mijn draai nog vinden, maar ik zal mijn best doen.

groet, Harry

















Marynote 06 jan 2017 20:26

Jij ook een fijn weekend gewenst Ria. Ben niet zo heel erg bezig met internet. Sommigen checken alles zelfs op hun telefoon enz. maar ik ben wat dat betreft niet zo'n handige tante en dus blij dat ik af en toe m'n gezicht effe kan laten zien



Aaltientje 07 jan 2017 12:45 Ria jij heb helemaal gelijk, maar als je een foto zet weet iedereen met welke camera je het doet, ongevraagt komt mijn prive hier bloot te leggen, het gaat nu wel weer heel hard met leden die dit ook niet op prijs stellen, fijn weekend, gr Ai