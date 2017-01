Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Oproepje voor kinderen en verdere betrokkenen bij sanatoria Eind 2009 heb ik het boek "Vakantiekolonies voor ons bestwil" in eigen beheer uitgegeven.Het boek is positief ontvangen. Bovendien waren de contacten zo fijn dat ik met veel plezier met deel II bezig ben.Deel II zal als titel krijgen "Kom kinderen naar buiten", O.a. kinderen die in sanatoria gekuurd hebben krijgen hierin aandacht. Herinneringen,verslagen, briefjes, foto's, enz. zijn zeer welkom en worden, indien gewenst, retour gezonden. Zie voor meer info http://www.uitgeverijgalgje.nl/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://www.uitgeverijgalgje.nl&source=gmail&ust=1483793219829000&usg=AFQjCNGbPKN8GGIAEX1c8d3taAGdiz-f0g">www.uitgeverijgalgje.nljanniesouvereinbouwman@gmail.com









Contactgegevens:





Uitgeverij GALGJE





Galgerwaard 9, 3621 LW Breukelen





Website: http://www.uitgeverijgalgje.nl/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://www.uitgeverijgalgje.nl/&source=gmail&ust=1483793219829000&usg=AFQjCNFwo6yOsb3GSaMfUSRqa6_Cd1nRUQ">www.uitgeverijgalgje.nl





e-mail: info@uitgeverijgalgje.nl





tel: 0346-266187 Uitgeverij GALGJE Voor ons bestwil - Deel II in voorbereiding Het boek "Vakantiekolonies voor ons bestwil - deel I", kortweg "Voor ons bestwil", vindt brede belangstelling. Deel I gaat over gezondheidskolonies, ook wel vakantiekolonies genoemd. Deel II besteedt naast vakantiekolonies ook aandacht aan gastoudergezinnen, kleuterhuizen, sanatoria, een astmacentrum, een tehuis voor kinderen die om sociale of…

Door Janniesouverein Toegevoegd op 06 jan 2017 om 13:58



