Oproepje voor kinderen en verdere betrokkenen bij sanatoria Eind 2009 heb ik het boek "Vakantiekolonies voor ons bestwil" in eigen beheer uitgegeven.Het boek is positief ontvangen. Bovendien waren de contacten zo fijn dat ik met veel plezier met deel II bezig ben.Deel II zal als titel krijgen "Kom kinderen naar buiten", O.a. kinderen die in sanatoria gekuurd hebben krijgen hierin aandacht. Herinneringen,verslagen, briefjes, foto's, enz. zijn zeer welkom en worden, indien gewenst, retour gezonden. Zie voor meer info http://www.uitgeverijgalgje.nl/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://www.uitgeverijgalgje.nl&source=gmail&ust=1483793219829000&usg=AFQjCNGbPKN8GGIAEX1c8d3taAGdiz-f0g">www.uitgeverijgalgje.nljanniesouvereinbouwman@gmail.com









Contactgegevens:





Uitgeverij GALGJE





Galgerwaard 9, 3621 LW Breukelen





Website: http://www.uitgeverijgalgje.nl/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://www.uitgeverijgalgje.nl/&source=gmail&ust=1483793219829000&usg=AFQjCNFwo6yOsb3GSaMfUSRqa6_Cd1nRUQ">www.uitgeverijgalgje.nl





e-mail: info@uitgeverijgalgje.nl





tel: 0346-266187