Ik ben weer terug Hallo allemaal, misschien dat sommigen van jullie me nog kennen.





Mijn naam is Harry, woon in Zeeland en mijn hobby is fietsen. Heerlijk in de natuur en onderweg wat foto's maken. Sind afgelopen jaar noodgedwongen op een e-bike, maar dat is ook best lekker.





Ik hoop dat het weer snel voorjaar is en dat we dan weer buiten kunnen gaan genieten.









Door Fietser55 Toegevoegd op 06 jan 2017 om 14:49



Jdonders 06 jan 2017 17:25 Toen ik in Zeeland woonde heb ook eindeloos gefietst. Heb veel plaatsjes ontdekt en heb mijn hart verpand aan Zuid Beveland. Mis het nog steeds sinds ik, door omstandigheden, in R,dam woon.

Wens je veel fietsplezier zodra het weer beter is

gr Jos





Fietser55 06 jan 2017 17:43 Dank je wel Jos, weet niet wat de omstandigheden zijn (gaat me ook niet aan; wil je er over "praten" stuur dan een pb)) maar in Rotterdam kan je ook goed wonen

toch ?, ik ben er geboren, ik ben maar import Zeeuw.

















Redone 06 jan 2017 17:47

Hoi Harry, welkom terug, ben jij niet degen die Hans en Linda wel eens tegenkwam??



Gribou---Greet 06 jan 2017 17:48 Ik hoop het met je mee dat het weer snel lekker fiets weer wordt .

Leuk dat je terug bent .

gr Greet

















Fietser55 06 jan 2017 17:54

Greet: het kan mij niet snel genoeg voorjaar worden. Niet goed voor het milieu, maar van mij mag het het hele jaar lekker warm zin, afschaffen die winter.

Ja Redone, dat klopt maar Hans en Linda zijn hier niet meer hè ? Jammer,als ik hem van de zomer weer tegen kom, zal ik eens vragen waarom hij is verdwenen.



Marynote 06 jan 2017 20:28

Van mij mag die winter ook verdwijnen Harry.Goed voor m'n artrose.Welkom terug en nog een gezond en gelukkig 2017















Douwe 07 jan 2017 09:22 Welkom terug Harry. Hoop met jou dat het snel weer voorjaar is.





Hehety 07 jan 2017 10:22

Goed je weer te zien en ik plaats nog steeds puzzel. Zeker jammer dat Hans geen lid meer is en Linda niet echt actief aanwezig is.

Jij bent weer van harte welkom, hoor.

Goed je weer te zien en ik plaats nog steeds puzzel. Zeker jammer dat Hans geen lid meer is en Linda niet echt actief aanwezig is.
Jij bent weer van harte welkom, hoor.
Maar natuurlijk kennen wij je nog. Harry 555.















Fietser55 07 jan 2017 10:52

Allen bedankt voor de reacties, ik voel me gelijk weer thuis (nou ja ik bedoel natuurlijk welkom op de site)



Hehety 07 jan 2017 11:36

Als je naar Nuenen fiets ben je bij ons thuis ook van harte welkom. Harry.















Ofsen 07 jan 2017 12:01 Ha Harry. een e bike is toch heerlijk. blij dat ie er zijn, door een aandoening of ouderdom. geniet er van. wij doen elektrisch niet aan totdat we moe worden of een heuveltje op moeten. geniet er van. nou ja vandaag niet op de fiets, je ligt zo op je snufferd.





Fietser55 07 jan 2017 13:48 Hoi René,

Een E-bike is inderdaad een uitkomst, op een normale herenfiets kan ik niet meer fietsen, maar ook ik gebruik de trapondersteuning zo min mogelijk.



Nuenen is op de fiets niet te halen Hehety, ben er in het van Gogh jaar wel geweest, toen kon de normale herenfiets nog met de auto mee. Na het van Gogh huis lekker gefietst en de route gereden langs alle bezienswaardigheden.