Het was even Sinterklaas bij ons. Eigenlijk St. Pieter

Nou hij is binnen.

Even zien hoe alles werkt en dan kan hij aan de bak.

Wordt op zeker een gewaardeerde aanwinst in onze keuken.









Door JanRutgers Toegevoegd op 06 jan 2017 om 17:20



Fietser55 06 jan 2017 17:46 Wij eten veel pasta. Leuk zo'n machine. Is het maken van het deeg moeilijk ? En wat kan je Er er naast spaghetti nog meer mee maken ?





JanRutgers 06 jan 2017 17:58

Het kost even tijd en je moet wel blijven opletten, maar dan heb je ook wat.



In wezen kan je met hulp van deze machine van alles maken, wat onder de noemer pasta valt. Macaroni, dat wordt moeilijk en penne gaat ook niet.

Maar ravioli, spaghetti, tagliatelle, mie etc. dat gaat wel.

Het grote voordeel is, dat je veel gelijkmatiger dikte kan aanhouden en ook dunner dan met het handmatig uitrollen. Daardoor wordt de pasta lekkerder en niet een taaie lap deeg.



Pluk 06 jan 2017 19:41

youtube hulp in van Gennaro Contaldo en nadat hij het heeft voorgedaan

zijn Pluk's resultaten bijna verrassend.



Mijn tip https://www.youtube.com/watch?v=ESz55eORW44

'To make pasta you need to have love and passion"





50plusser.nl 06 jan 2017 20:52 Gaaf! Ik heb alleen de basisset. Heb jij al die aanvullingen er ook bij?

















JanRutgers 06 jan 2017 21:20

Dank voor de tip, zal de filmpjes zeker gaan zien.



@Vijftigplusser

Er zijn drie hulpstukken waarvan twee met een dubbelfunctie.

Voorlopig eerst maar gewoon lappen deeg maken en als ik dat goed onder de knie heb, gaan we vol automatiek ravioli maken, een nieuwe hobby is geboren

