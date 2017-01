Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Situatie op de weg mijn husgenoot staat op het punt de boodschappen in huis te halen met de auto en de fiets achterop. ik zeg dat hij knetter is. wil je in de Rijn belanden? sneeuw afgelopen nacht en overgegaan in ijzel. ik heb de zenuwen. brok eigenwijs, we hebben potdosie genoeg brood in huis.











o gottegot de deur slaat dicht van de auto. brrr.

























Door Catharina48 Toegevoegd op 07 jan 2017 om 08:27



Douwe 07 jan 2017 09:19 Mannen he.... maar je hebt de situatie mooi weergegeven.





Joke 07 jan 2017 09:46 Ja best wel link met die ijzel vandaag hé de foto,s zijn wel prachtig gemaakt.



Gr Joke

















Bette 07 jan 2017 09:54

Nou ja,hij zal wel weer snel terug zijn(met of zonder deuk)maar nog een fijne

dag gewenst.

Mooie foto s,maar je man is hartstikke eigenwijs,wie gaat er nou met ijzel op pad?Nou ja,hij zal wel weer snel terug zijn(met of zonder deuk)maar nog een fijnedag gewenst.



Petra1951 07 jan 2017 10:02

En is hij alweer terug? een eigenwijze huisgenoot dus.















Fietser55 07 jan 2017 10:49 Mooi die sneeuw, dan zou ik er ook graag even op uit aan. Hier maar een miniem laagje sneeuw. Voor ik mijn schoenen heb aangetrokken is het bijna weg.

Een beetje risico nemen geeft het leven meer inhoud.

Waarom zijn jullie niet samen gaan wandelen ? Minder gevaarlijk en kan je samen genieten en elkaar vast houden.

Fijne dag nog en niet benauwd zij, alles komt heus wel goed.





Catharina48 07 jan 2017 11:15

Ja Douwe maar eerlijk gezegd ben ik ook wel zo.















Catharina48 07 jan 2017 11:23 allemaal. ik ben geen prikker, ooit wel maar een dagelijkse blogger. nu even als waarschuwing.



Bette, het werd weer eens erger voorgesteld dan het was. alleen met de wijk uitrijden. we wonen in de polder waar zelfs gestrooid wordt en...zonder deuk binnen.



dag Petra, bij toeval zag ik een prikker van jou ook. husgenoot bewust zonder i trouwens en verwacht niks terug van mij zie bovenstaande. te veel verwachtingen gehad hier en die knop staat uit bij mij. ik zit hier al 9 jaar te frummelen maar moet er niet aan denken nog eens 9 jaar, 9 maanden ook niet denk ik, 9 weken komt in de richting.



Fietser we zijn wel een beetje van de risico's ja, pst hier begint het al te dooien en deze foto's niet vandaag gemaakt maar eerder in de tijd.

boodschappen binnen zonder problemen dus.





wat wandelen betreft. ik heb ooit veel openbaar gedaan hier ik was een open boek. veel op mijn weblog privézaken gemeld ook over onze gezondheden.



een PB kan ik er nog wel tegenaan gooien mocht je interesse hebben.

Bedankt



Ofsen 07 jan 2017 11:59 Zo Cath. ook een keer op prikbord. verdwaalt zeker door het winterse weer. wat een mooie foto's. hier ook zo winters. brrr... moeten straks naar Reeuwijk. bij jullie is er meer gevallen dan bij ons zo te zien.

















Catharina48 07 jan 2017 12:12 René, ooit een beetje gedaan maar bloggen is mijn ding en die foto's, laat je niet foppen dat kan toch helemaal niet. hierboven staan de antwoorden of ik de deur uitga weet ik nog niet. zie vandaag de weg niet voor de verandering.



ach vanwege een beetje waarschuwen zo men dat allemaal nog niet weet. viel reuze mee allemaal hier. vanmorgen in het donker wel wat foto's gemaakt. die zitten er nog op.



bloggen is mijn ding dat moet toch wel bekend zijn. ik hoef echt die aandacht niet en ben het meest van delen....chips de route nog elders erbij zetten. niet te veel tegelijk doen Vera.

Dit is ook een doodzonde