Een goede morgen allemaal..

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Ofsen 07 jan 2017 11:57

Heel goed van Opa. toen we nog een sta caravan hadden en het 'tuig' soms onze camping kwam bestormen en bleven slapen moest ik altijd pannenkoeken bakken want opa kon de pannenkoeken bij het omdraaien hoog door de lucht gooien. oma niet. dat kleuren is een trent en zelfs ouderen doen het tegenwoordig. mooie dag. brr... als ik naar buiten kijk.



Bette 07 jan 2017 12:27

Heb veel plezier met elkaar.

Bette.

Opa is goed bezig en de kinderen kunnen mooi kleuren,dat is een secuur werkje.Heb veel plezier met elkaar.Bette.















Maxine1 07 jan 2017 15:24 Schitterend Prachtig Er zijn veel mensen ook in mijn omgeving, die niets doen. Ze moesten eens weten hoe fijn dit is.