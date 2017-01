Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Gestorven Heel, heel onverwacht is Tessa in de nieuwjaarsnacht overleden.

Ze was nog zo jong en ik mis haar heel erg.

Als iemand een hondje (een kleintje) weg wil doen laat het mij weten. Ik kan niet zonder hond maatje

Groeten van Mien



Door Phamaekers Toegevoegd op 09 jan 2017 om 23:23



Maxine1 10 jan 2017 00:22 Het is jammer, verdrietig als je hondje, waar je lang voor hebt gezorgd en een band mee hebt opgebouwd, niet meer is. Ik wens je heel veel sterkte en ik weet zeker dat je opnieuw verliefd kan worden, op een nieuw hondje. Maxine1





Redone 10 jan 2017 11:29 Dan zou ik eens langs het asiel gaan, want ik denk dat niemand een hondje wegdoet, sterkte!

















Hehety 10 jan 2017 12:37 Ik raad ook het asiel aan. De beestjes die je daar uit haalt zijn je erg dankbaar en dat laten ze ook blijken. Heel veel sterkte toegewenst en vergeet niet dat het hondje dat je had niet te vergelijken is met het hondje dat je in huis gaat nemen. Ze zijn allemaal uniek in hun doen en laten.





Ofsen 10 jan 2017 13:47 Vervelend. sterkte er mee. wij hebben het diverse keren ook meegemaakt. beginnen er niet meer aan.