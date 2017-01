Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





VOGELS. Het schijnt vogels in de winter veel moeite te kosten om warm te blijven,dus wat extra eten kan geen kwaad.Er bestaat ook een raamvoederhuisje,transparant ,als U graag de vogels van dichtbij ziet. U plakt het simpel met zuignappen op het raam.Prijs 15 euro,t ziet er leuk uit.(Vogelhuisjestore.nl) FIJNE DAG. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 10 jan 2017 om 09:04



Petra1951 10 jan 2017 09:37 Och Bette, dat lijkt mij een ideale oplossing, maar heb ze hier nog niet gezien.





Fietser55 10 jan 2017 10:24

Heb jij er één gekocht ? Hoop wel dat de zuignappen goed blijven zitten.

Het vogeltje redt zich wel, maar je moet er niet aan denken dat het huisje op iemand zijn hoofd terecht zou komen.

Ja leuk Bette, ideaal voor mensen die wat hoger wonen.Heb jij er één gekocht ? Hoop wel dat de zuignappen goed blijven zitten.Het vogeltje redt zich wel, maar je moet er niet aan denken dat het huisje op iemand zijn hoofd terecht zou komen.















Bette 10 jan 2017 10:29 Nou Petra,je zal ze in t vervolg wel vaker zien,denk ik.





Bette 10 jan 2017 10:31

Nee Fietser,dat lijkt me een ramp als zoiets loslaat boven een argeloos hoofd,maar nee,ik zit voor een groot deel boven het water dus dan zou de ramp niet zo heel groot zijn.















Redone 10 jan 2017 11:00

http://www.vogelhuisje.com/vogelvoedersystemen/raamvoedersystemen?gclid=CNWItsqnt9ECFYIL0wodpD4A4Q

Maar heb je een balkon met een plantenbak hang gewoon een vetbol op of een voederautomaatje van de action á 99 ct

Er zijn heel veel systemen op dit gebied als je geen balkon hebt en ze zijn er al vanaf een euro of 7,http://www.vogelhuisje.com/vogelvoedersystemen/raamvoedersystemen?gclid=CNWItsqnt9ECFYIL0wodpD4A4QMaar heb je een balkon met een plantenbak hang gewoon een vetbol op of een voederautomaatje van de action á 99 ct



Bette 10 jan 2017 13:08 Ja,dat is ook een leuk alternatief Redone voor aan de

plantenbak,leuke foto ook.

















Ofsen 10 jan 2017 13:46 De benedenburen hebben een tafel op het balkon met voedsel. op een of andere manier zoeken de vogels hier bij het meer toch ergens anders voedsel. de zwanen en eenden schijten alles hier onder, dat is dan weer een nadeel. zelfs op de boulevard en fiets en wandelpaden doen de dieren hun behoeften. ronduit smerig wat er ligt.





LindaKay 10 jan 2017 14:56 Maar we hebben ook een tuin maar weinig vogeltjes die hier eten ... wel de duiven zij r snel bij.

Zo'n plastic bakje zeker wel meer dan 10 jaar geleden gekocht maar... viel ieder keer van het raam afMaar we hebben ook een tuin maar weinig vogeltjes die hier eten ... wel de duiven zij r snel bij.















Bette 10 jan 2017 16:29 Ja,dat is hier ook wel een probleem. Te veel grote vogels René'en die poepen alles onder,maarja,de kleintjes zijn heel gezellig,de meesjes en de roodborstjes,maar die komen dan precies niet.





Bette 10 jan 2017 16:32

O,dus het is niet nieuw Linda.Toch zijn ze misschien wel beter geworden in de loop der jaren,want als het er af kukelt heb je er niets aan natuurlijk.















LindaKay 10 jan 2017 16:46

Ik had het boven bij m'n hobbykamer en ja als het valt dan groeien later de plantjes tussen de tegels



LindaKay 10 jan 2017 16:48

Ja nu heb ik het gezien bij mij zat er geen dakje op maar open.















Fietser55 10 jan 2017 17:23 Blijft leuk vogeltjes kijken. Wij hebben twee meespotten hangen, zie wel mezen maar gaan nooit de pot in.

Linda: groet Hans van me.





Bette 10 jan 2017 18:27 Deze is wel heel leuk he Linda?

















LindaKay 10 jan 2017 18:57



Harry groeten terug van Hans ...

Bette 2 zuigertjes dus misschien blijft het nu wel hangen ... maar we hebben nu een stang met haken waar geen katten in kunnen klauteren zitten ook bakken aan ..Harry groeten terug van Hans ...



Bette 10 jan 2017 23:12 Ook handig Linda,welterusten natuurlijk en ook de groeten voor mijn vriend Hans.