Ook winter kan mooi zijn

Fietser55 10 jan 2017 10:20 Mooi foto.





Ofsen 10 jan 2017 13:44 Nely. de natuur geeft altijd mooie plaatjes in de winter. van mij mag er een flink pak sneeuw komen en wat vriezen.

















Bette 10 jan 2017 18:32 In elk seizoen is er wel iets moois te zie,deze foto is ook heel mooi.





LindaKay 10 jan 2017 19:01



René liever geen ijs. bij ons waren de kleine bruggetjes zo glad dat er haast niet over te komen was en de leuning was ook van ijs dus vroor je zowat vast eraan. Ook jonge mensen hadden er last mee.

Nely wat mooi zo van uit je kamer te zien.Gaat het een beetje?