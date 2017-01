Reacties Van leden

Fietser55 10 jan 2017 20:13

Heel mooie foto, waar is dit



BonPar1 10 jan 2017 20:31 Het kerkje op de achtergrond is van het plaatsje Beesel. Foto heb ik genomen van de overkant van de Maas, dus Kessel.

















Briesje 10 jan 2017 21:25



Daar aan de waterkant is je foto goed gelukt.

Mooi!

