Station to station Dinsdagmiddag naar bioscoop Fizi in Zierikzee geweest. daar werd de thriller The girl on the train vertoond. Een thriller die af en toe moeilijk te volgen was omdat de drie hoofdrolspeelsters op elkaar lijken en het verhaal regelmatig teruggrijpt in de tijd, zodat je af en toe op het verkeerde been (wat voor mij sowieso altijd lastig is) wordt gezet. Maar het verassende einde maakte veel goed.





En omdat het een jaar geleden is dat David Bowie van ons heen is gegaan, de cd station to station maar weer eens beluisterd.













Door Fietser55 Toegevoegd op 11 jan 2017 om 00:09



Reacties Van leden

Briesje 11 jan 2017 14:59 Het boek was erg spannend, maar of ik daarna de film nog mooi zou vinden weet ik niet.



Gisterenavond in DWDD zong de zanger Blaudzun een duet met David Bowie, dat is technisch mogelijk.

Een herinnering aan een veelzijdig mens.





Fietser55 11 jan 2017 16:13 Ik had het boek niet gelezen, het was een literaire middag. Ik hoorde wel van mensen die het boek wel hadden gelezen, dat de film wat tegenviel.



Blaudzun ook gezien gisteren, knap dat het kan ja. Starman is één van mijn favoriete songs van David Bowie.