Een puzzel uit de oude doos

Fietser55 11 jan 2017 11:53 Vervelend, heb je geen ander visje genomen ?

De puzzel maak ik later, ik moet zo weg.





Hehety 11 jan 2017 12:04

Nee, Harry. Ik verheug mij al weken op een bokking, maar elke keer hebben ze het niet bij. Ik weet niet of dat seizoen gebonden is.















Bette 11 jan 2017 12:07

Makreel is ook lekker,wel wat graterig.



Hehety 11 jan 2017 12:11

Bokking is gerookte haring en heeft ook veel graten.

Bette, makreel ben ik tegen gegeten.Bokking is gerookte haring en heeft ook veel graten.















Fietser55 11 jan 2017 16:21



Maar er zijn zoveel vissoorten die lekker zijn, zelfs een visstick vind ik op zijn tijd lekker

Bokking is gerookte of gebakken haring. Dus verse bokking is natuurlijk als de haringvangst is gedaan. Maar bij de vishandel in Bruinisse, hebben ze het volgens mij bijna het hele jaar door, zal is vragen hoe dat zit.



Hehety 11 jan 2017 16:40 Kibbeling, haring. Vooral de nieuwe de eerste weken als er weer koninginnenharing is. Rode poon is ook erg lekker, zalm. Ik lust alles wel, behalve gerookte paling. Dat wil zeggen: Ik lust het wel, maar blijf het drie dagen 'eten' bij wijze van spreken. Het oprispen. Te vet, denk ik.

Vraag maar eens na. Best een interessant onderwerp.

















Fietser55 11 jan 2017 16:58

Ik ben heel slecht in puzzels, dus de 9 min.03 leken wel 9 uur