Toch een heel lief zonnetje Heb vannacht naar Obama geluisterd

Vandaag is dus TRump aan de beurd. Al allerlei speculaties.mensen waar gaat het naar toe Obama heeft zo als hij zegt veel bereikt maar de daklozen zijn er nog even slecht aan toe.De rijken steeds rijker.

Maar ook hier is het aantal kinderen wat niet behoorlijk te eten heeft is vreselijk.

Ik doneer waar ik kan.laten we het over wat vrolijkers hebben.De zon schijnt en het is volle maan.Ook veel wind.Morgen naar de tandarts.

Fijne dagen 8graden morgen wisselvallig en sneeuw

Groetjes Evita









Door Evita57 Toegevoegd op 11 jan 2017 om 14:10



Reacties Van leden

Je reactie

Ofsen 11 jan 2017 15:42 Je kunt ook als president niet alles in 8 jaar voor elkaar krijgen. zeker niet als anderen je tegenwerken. dat is hier ook in Nederland van toepassing.





Fietser55 11 jan 2017 16:36

Politiek is niet mijn ding, het zijn allemaal ego-trippers die van alles beloven, maar als het er op aan komt

Vannacht goed geslapen en ga dat vannacht ook doen.















Bette 11 jan 2017 18:14 Afwachten maar Evita, Ik vond Obama een integer mens,die heel erg zijn best heeft gedaan en wat komt.....wie zal het zeggen.

Bette.