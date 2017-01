Eeuwen oude tunnel boom in Californie bezweken onder hevige regenval Zelfs als je er nooit geweest ben, dan heb je ‘m op Facebook (dan wel Instagram) ongetwijfeld weleens voorbij zien komen: de Pioneer Cabin in CaliforniŽ.





Een eeuwenoude boom in CaliforniŽ waar je onderdoor kon lopen. Kůn inderdaad, want door de hevige regenval van afgelopen dagen is de – naar schatting tweeduizend jaar oude – Pioneer Cabin omgevallen. De kustmammoetboom komt voor langs de kust van San Francisco en is de hoogste bomensoort ter wereld. In 1880 werd ťťn van deze enorme bomen uitgehold en gebruikt als tunnel. Toeristen in paard en wagen en later in auto’s reden door de boom heen. De afgelopen jaren mochten alleen wandelaars nog door de tunnelboom. De uitgehakte tunnel maakte de boom zwak en hij hing al een aantal jaar scheef. Maar de storm die de Amerikaanse westkust teistert, was de nekslag: Delen van de staten CaliforniŽ en Nevada hebben momenteel te maken met de zwaarste regenval in decennia. Vooral de wijngebieden in de kuststaat zijn dit weekend zwaar getroffen. De verwachting is dat er vandaag nieuwe zware regenbuien vallen. Duizenden inwoners worden geŽvacueerd.(Bron:Lindanws)