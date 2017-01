Reacties Van leden

Petra1951 13 jan 2017 16:02 Ik ken de boekjes niet, maar krijg zo af en toe een boekje van mijn dochter die ze voorleest in haar klas en vind het altijd leuke boekjes.





Bette 13 jan 2017 16:55

Ja,misschien kent zij dit boekje ook en kan jij het lezen. Vaak zijn kinderboeken ook erg leuk geschreven vind ik.















Marynote 13 jan 2017 19:32

Die kinderboekjes zijn echt leuk en van deze tijd Bette. Mijn kleinkinderen gaan op het moment voor de spannende afdeling



Petra1951 13 jan 2017 20:44 Zij kent Tellegen wel maar heeft de boekjes nog niet gelezen.

















Redone 13 jan 2017 21:17 Ik ken ze niet, en denk dat mijn kleindochters te oud zijn!





Bette 13 jan 2017 21:50

verhaal geweldig.

Ja,dat scheelt per leeftijd Mary,soms vinden ze de spanning in eenverhaal geweldig.















Bette 13 jan 2017 21:52 Dat komt wel Petra,er is zoveel leesvoer en het een nog leuker dan het ander.





Bette 13 jan 2017 21:54 Ja Redone,op een bepaalde leeftijd willen ze (áls ze al lezen tenminste)hun eigen keus bepalen'.

















Ofsen 14 jan 2017 13:04 Ik ken het boekje niet. heb ook geen kleine kinderen meer en geen kleinkinderen die klein zijn.