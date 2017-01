Reacties Van leden

Gribou---Greet 13 jan 2017 19:52



Toen ik nog bij m´n ouders woonde hebben we twee keer een week ingesneeuwd gezeten , en toen ... toen was er geen paniek , het was vervelend niets meer en niets minder .

Maar tegenwoordig ..... ach ja het zijn ook maar voorspellers die ons vertellen wat voor weer er verwacht wordt

Redone 13 jan 2017 19:59

Tja, de paniek is tegenwoordig erger dan hetgeen er komt















Lucia51 13 jan 2017 20:38

LOL



Redone 13 jan 2017 21:13

Hij is leuk he Lucia!!















Bette 13 jan 2017 21:49

Ja,er zit iets van waarheid in.



Redone 13 jan 2017 21:53

Ik denk het ook he Bette, typisch Nederlands















Jeanneke1 13 jan 2017 22:40 Ria hij is leuk en we krijgen te veel negatieve berichten tot ons, .....gr.Jeanne





Fietser55 14 jan 2017 00:03

Inderdaad typisch Nederlands















Marianne 14 jan 2017 10:12

IJzersterk..



Redone 14 jan 2017 11:01 Zeker weten Jeanne, en ik ben bang als er werkelijk iets aan de hand is dat ze te laat zijn!!

















Redone 14 jan 2017 11:02

Ja Harry, knulligheid ten top he, zelfs gisteren heeft het een beetje gewaaid, tja....



Redone 14 jan 2017 11:02

Ja vond ik ook Marianne, mijn nicht had hem op fb geplaatst















Marynote 14 jan 2017 11:03

Gouwe ouwe



Redone 14 jan 2017 11:06

En hij blijft leuk!!















Petra1951 14 jan 2017 12:20

Gisteren hadden ze voorspelt dat er storm zou komen, niets van de storm gemerkt.



Redone 14 jan 2017 12:25

Nee hier ook niet, wel één keer een windvlaag















Ofsen 14 jan 2017 13:03 jammer dat het niet zo als vroeger meer is, veel sneeuw en veel vriezen.

Ze hebben hier even paniek gezaaid, ongeveer 20 minuten, daarna zijn ze samen gesmoltenjammer dat het niet zo als vroeger meer is, veel sneeuw en veel vriezen.



Redone 14 jan 2017 15:05

En veel lol René, lopen door de verse krakende sneeuw, overal schaatsen, koek en zopie, maar die tijd is voorbij, nu is de eerste sneeuwvlok rampspoed en Nederland in rep en roer