Luxe appartementen aan zee in Vlissingen Luxe appartementen onder aan de duinen van Vlissingen.

Strand en zee op slechts 300 meter lopen. Rustige omgeving. Eigen parkeerplaats.

De appartementen zijn volledig gemeubileerd en compleet uitgerust.

Voorzieningen zijn oa: SAt-tv, wifi, vaatwasser, wasmachine, droger etc.

De appartementen worden alleen per week verhuurd van zaterdag tot zaterdag.

Prijzen vanaf 299 Euro in het winterseizoen tot 699 Euro in het hoogseizoen.

Vraag informatie via de e-mail of kijk op onze website www.appartementen-verhuur-vlissingen.nl























http://www.appartementen





http://www.appartementen-ver



Appartementen Verhuur Vlissingen - Verhuur van Appartementen en Strandhuisje in Vlissingen Verhuur van Appartementen en Strandhuisje in Vlissingen

http://www.appartementen-verhuur-vlissingen.nl