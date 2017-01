Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Nathalie Gisteren zag ik dat er een live cd uitgekomen was van Michel Polnareff. Op zijn leeftijd is deze zanger nog altijd een wereldster in Frankrijk. In Nederland had hij maar 1 of 2 kleine hitjes. Maar ik dacht laat ik weer eens een Franse cd uit de kast trekken. En als ik naar Franse chansons luister, moet ik altijd denken aan mijn lerares Frans in de eerste klas van de HBS. Ik heb helemaal geen talenknobbel en mijn kennis van de Franse taal, houdt ook een beetje op bij "Papa fume une pipe" en later "Je t'aime" Maar Frans was in dat schooljaar mijn lievelingsvak. De lerares probeerde ons op speelse wijze de mooie taal bij te brengen. Regelmatig kwam ze met een koffergramofoon aan en wat 45 toeren plaatjes. En er van was "Nathalie" van Gilbert Becaud. Eindeloos hebben we er naar geluisterd en de tekst opgeschreven, uitgesproken en vertaald. Op mijn eindrapport had ik alleen onvoldoendes, want ik maakte meer lol dan dat ik mijn best deed. Tot mijn grote verbazing had ik 1 voldoende, een 6 van de lerares Frans, want ze vond het zo sneu, als ik alleen onvoldoendes zou hebben Haar naam ben ik helaas vergeten, maar het was een heel lieve vrouw, die nu, als ze nog leeft, ergens ver in de 80 zal zijn.Wat zou het mooi zijn als ze dit bericht zou lezen. Wat zou ik heel gelukkig zijn, als ze op dit bericht zou reageren, want dan zou ik dolgraag "boire un chocola" samen met haar willen doen.







Door Fietser55 Toegevoegd op 14 jan 2017 om 00:29



Fietser55 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 14 jan 2017 10:09

Maar je weet nooit. Fijne dag. Bette.

K Blijf Franse muziek altijd prettig vinden en wat een mooi verhaal. Wonderlijk dat zulk soort dingen in je geheugen blijven zitten en wat zou het leuk zijn als je je lerares nog een keer zou kunnen spreken,maar de kans is niet zo groot dat ze juist deze prikkers leest.Maar je weet nooit.Fijne dag. Bette.



Marianne 14 jan 2017 10:11 Heerlijk om Bécaud weer even te horen! Ik was destijds meer van Brel.

















Fietser55 14 jan 2017 10:22



Marianne, je doet net of het een wedstrijd is (net als Beatles vs Stones) maar beide hebben mooie liedjes gezongen.

Ja Bette dat zou formidable zijn, maar je pense dat het helaas niet zal gaan gebeurenMarianne, je doet net of het een wedstrijd is (net als Beatles vs Stones) maar beide hebben mooie liedjes gezongen.



Briesje 14 jan 2017 10:59

Wat een verwennerij om zo de dag bij 50plusser te beginnen.

Hartelijk bedankt!

Een prachtig verhaal en een mooi lied fantastisch gezongen door Gilbert Bècaud!Wat een verwennerij om zo de dag bij 50plusser te beginnen.Hartelijk bedankt!















Briesje 14 jan 2017 11:01 Sorry dat het plaatje zo groot uitgevallen is.

Sorry dat het plaatje zo groot uitgevallen is.



Marynote 14 jan 2017 11:02 Ja,beslist uit onze tijd en voor mij ook een herkenning. Mijn vriendin noemde haar dochter zo.

Nog enkelen uit die tijd.Charles Aznavour,Jacques Brel,Edith Piaff,Adamo en niet te vergeten Soeur Sourire. Leuk hè?

Ja,beslist uit onze tijd en voor mij ook een herkenning. Mijn vriendin noemde haar dochter zo.Nog enkelen uit die tijd.Charles Aznavour,Jacques Brel,Edith Piaff,Adamo en niet te vergeten Soeur Sourire. Leuk hè?















Fietser55 14 jan 2017 11:06



Marynote: allemaal goede artiesten, niet te vergeten: Francoise Hardy en

Johnny Halliday.

Mooi plaatje hoor Briesje,pas de problemMarynote: allemaal goede artiesten, niet te vergeten: Francoise Hardy enJohnny Halliday.



Ofsen 14 jan 2017 13:01 Vroeger veel naar Franse liedjes geluisterd. Ik ben liefhebber van jaren 60 muziek en niet alleen Frans, overwegens Amerikaanse toppers. genoten van YouTube.

















Fietser55 14 jan 2017 13:30

Ik ben ook een jaren 60 liefhebber. Elke keer als ik denk dat ik nu bijna alle liedjes ergens op cd heb, komt er toch weer eens een cd uit waar dan soms maar 1 of 2 nummers op staan die ik nog niet heb, gelukkig zijn die nummer (legaal) te downloaden, zodat ik neit heel de cd hoef te kopen.



Lucia51 14 jan 2017 16:44 Heerlijk om naar te luisteren. Zo heb ik nog een LP van hem en meerdere van Charles Aznavour, Enrico Macias en Julliet Grégo. Geweldige zangers en zangeres van die tijd.

















Handyman 14 jan 2017 16:48 Waar is blijft Polnareff.....???





Lucia51 14 jan 2017 16:59 Handyman, ici! https://youtu.be/0zzqwDW1dow

















Emvdbee 14 jan 2017 17:21 Weg was ik van Michel Polnareff, ik heb dan ook alle singeltjes gekocht hoor.Zoals Love me please love me, en dan die piano..... En toen kwam er een schandaal, iets met z'n blote gat op tv of zo. Nou dat pakte mijn 4 jaar jongere broer op om mij voortdurend te pesten. Maar voor Franstalige muziek heb ik altijd een zwak gehouden. Em. https://www.youtube.com/watch?v=wptCl_Ey4sE





Fietser55 14 jan 2017 18:31

Handyman: ik draai niet op verzoek

Leuk dat jullie de muziek allemaal zo mooi vinden.Handyman: ik draai niet op verzoek















Pluk 14 jan 2017 22:36 Mooi verhaal Fietser inclusief de prachtige chanson.

Ik herinner me Polnareff ook nog wel met zijn poupée maar hij heeft me nooit

kunnen boeien in tegenstelling tot Bécaud, Aznavour en mijn favoriet van

destijds Julien Clerc.

Ik hoop oprecht dat je vroegere professeur en jij de kans zullen krijgen om

samen die chocolat te gaan drinken en natuurlijk mémoires op te halen.

Dank je wel voor het delen!