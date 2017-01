Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Een goede morgen allemaal.. het is hier zo zonnig.Ik hoop dat 't in het overige deel van ons landje ook zo is.

Las dit berichtje over de nieuwe Amerikaanse president en dacht aan een uitspraak die ik eens ergens las:Wie vlinders wil zien,moet de rups verdragen

Tja,zo'n man zal toch wel de nodige topadviseurs kunnen betalen lijkt mij?

Gelukkig hebben we dit probleem hier niet.

Wens jullie in elk geval een schitterende schaterdag













Door Marynote Toegevoegd op 14 jan 2017 om 10:54



Redone 14 jan 2017 11:05

Maar ik wens je een fijne dag!!

Het is hier ook zonnig, er liggen nog restanten sneeuw, het balkon is glad ( merkte het te laat, maar viel net niet), wat een engerd is die Trump tochMaar ik wens je een fijne dag!!



Fietser55 14 jan 2017 11:12 Hier is de zon al weer weg en heeft plaats gemaakt voor een winterse bui.

Van politiek heb ik geen kaas gegeten en interesseert me ook niet echt, maar over 2 jaar weer Amerikaanse presidentsverkiezing, dat zal toch niet ?



Jij ook een hopelijk zonnige dag Marynote.

















Bette 14 jan 2017 11:25

sopje overgoten... In elk geval een mooie Zaterdag voor jou. BETTE.

Ja zeker heeft hij top adviseurs,maar helaas zijn deze met hetzelfdesopje overgoten...In elk geval een mooie Zaterdag voor jou. BETTE.



Petra1951 14 jan 2017 12:25 Het sneeuwt hier volop. En Trump o daar laat ik me verder niet over uit. een fijne schaterdag terug Mary.

















Ofsen 14 jan 2017 12:59 12.00 uur niks zon. sneeuw en lichte regen. alles is wit gedurende een half uur. 13.oo uur het klaar weer op. we gaan maar even de natuur in. mooie dag nog allemaal.





Marynote 14 jan 2017 21:11

Wat Trump betreft houden we denk ik allemaal ons hart vast.Die Obamacare zijn ze nu al aan het afbreken en als je bedenkt hoeveel mensen er dan weer in de kou staan....

Hij heeft geen idee wat financiele armoe is.Ik ben in Las Vegas geweest.Zijn bolwerk. Onvoorstelbaar hoeveel daar aan geld is gespendeerd en nog steeds wordt uitgegeven.

Zijn sociale armoe daarentegen

Ben tot nu toe ook niet gevallen Ria.Even afkloppen.....Wat Trump betreft houden we denk ik allemaal ons hart vast.Die Obamacare zijn ze nu al aan het afbreken en als je bedenkt hoeveel mensen er dan weer in de kou staan....Hij heeft geen idee wat financiele armoe is.Ik ben in Las Vegas geweest.Zijn bolwerk. Onvoorstelbaar hoeveel daar aan geld is gespendeerd en nog steeds wordt uitgegeven.Zijn sociale armoe daarentegen















Marynote 14 jan 2017 21:14

Ben ook niet al te politiek geëngageerd Harry maar mijn dochter is bestuurskundig politicologe. Zodoende.....Ze kunnen hem wel wegstemmen wanneer hij er een grote zooi van maakt hoor



Marynote 14 jan 2017 21:17

Obama heeft al zoveel shit van Bush moeten ruimen en hij brengt weer zo'n onlogische chaos.Ik dacht: misschien geeft hij het land weer een miljarden boost maar ik zie nu dat het via die Obamacare gaat lopen. Onvoorstelbaar

Ergens kunnen ze toch niet buiten de wet treden gelukkig maar ze kunnen het land wel instabiel maken.Obama heeft al zoveel shit van Bush moeten ruimen en hij brengt weer zo'n onlogische chaos.Ik dacht: misschien geeft hij het land weer een miljarden boost maar ik zie nu dat het via die Obamacare gaat lopen. Onvoorstelbaar















Marynote 14 jan 2017 21:18

We moeten er maar bij blijven lachen hoor Petra want gelukkig is het de ver van ons bed show maar toch treurig voor de arme Amerikaan



Marynote 14 jan 2017 21:20

Hier heeft het wel even geregend en wat gesneeuwd René maar we hebben fijn in het zonnetje kunnen wandelenen voor de rest goed zonnig met een mooie blauwe lucht















Marynote 14 jan 2017 21:26

Dan wens ik jullie nog een prettige voortzetting van deze avond en voor morgen is er weer genoeg zon voorspeld voor een frisse neus sprintje

Volgens moeder Teresa komen sommige mensen in je leven als zegeningen en sommige als lessen.....Dan wens ik jullie nog een prettige voortzetting van deze avond en voor morgen is er weer genoeg zon voorspeld voor een frisse neus sprintje