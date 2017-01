Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Novy Bor glasmuseum en blazerij Juli 2016 waren we in Praag. De bus brengt ons naar Bohemen waar we terecht komen in een streek dat bekend staat om haar wereldberoemde glasblazerijen, waarbij elk jaar van over de hele wereld de besten bijeenkomen en nieuwe technieken laten zien. Ben je er nog niet geweest zie dan mijn:

weblog/fotoboek/filmpje.













Door Ofsen Toegevoegd op 14 jan 2017 om 12:58



Fietser55 14 jan 2017 13:34

Mooi schaakspel, misschien wordt de tegenstander daar door afgeleid, kan ik ook eens winnen

Bette 14 jan 2017 13:34 Prachtig zeg,die schaakstukken. Ja,wat ze daar produceren is mooi. Ik kijk nog dagelijks naar een mooie schaal die ik mee bracht uit Praag,heel zacht geel met iets van donkerblauw,k heb het hier nog nooit gezien.

















Marynote 14 jan 2017 21:39

Prettig waar te kunnen nemen dat er mensen zijn die van hun werk houden

