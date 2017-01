Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Mislukte uiensoep Nou, ik was weer even aan het kokkerellen en een rel is het geworden. Niet te vreten!! De uien werden niet gaar, na zeker zes uur in de slowcooker, waren de uien hard en niet gaar. Het zag er op het eerste gezicht wel aardig uit, maar op tafel was het een zooitje.

We zijn nu als laatste redmiddel maar aan de gang gegaan en hebben ze eerst nog even in de wok aangebraden tot ze bruin begonnen te worden en nu staan ze in de bouillon op het pruttelplaatje op het kleinste gaspitje. Straks om een uurtje of 10 maar eens zien of het voor morgen nog op het menu komt, maar ik vrees het ergste.



Maar ook mislukkingen zijn leerzaam.









Door JanRutgers Toegevoegd op 14 jan 2017 om 18:40



Nana 14 jan 2017 20:27 De uien kun je het beste flinterdun snijden of schaven en dan in boter op het kleinste pitje,gaar laten stoven met een deksel op de pan.Wel geregeld omroeren zodat het niet aanbrand.

Dan word het zeker wel gaar binnen een half uurtje.





Redone 14 jan 2017 21:17 Ik zou maar weer over gaan op de "ouderwetse"manier van koken, dan weet je zeker dat het gaar en lekker wordt, mijn zoon heeft ook een slowcooker, want het lijkt zo lekker als je de recepten leest op internet, maar het valt enorm tegen!!

Een prutje maken met kip en wat verse groenten( net te harde groenten) dat is nog wel te doen maar dan houdt het ook ver op!!

















JanRutgers 14 jan 2017 21:33

Ik heb toch al wel lekkere dingen gemaakt met dat ding.

Maar ja, een eigenwijs mannetje, zo ik er eentje ben, die probeert gewoon uit.

Ik lees een recept en als ik in de keuken sta om het klaar te maken, dan herinner ik me vagelijk iets over de ingrdiënten en dan sla ik aan het improviseren en dat gaat heel vaak uitstekend, maar ditmaal denk ik, dat ik voor de kosten van zes uien en een liter bouillon opdraai. Deze week geen zakgeld dus.

BIBI58 15 jan 2017 00:48 Arme jij.....met al je goede bedoelingen.maar al doende leer je.....



heb vd week het stoompannetje van ah gekocht,gespaard met punten.

Hmmmmm moet je zeggen ,dat werkt echt fijn.....

4 cm water in de pan,een groentenbouillionblokje erin....water laten koken.en toen de Broccoli in de stoompan,4 min.....zalig! aanrader!