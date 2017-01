Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Kop op Gisteren kreeg ik een mailtje dat mij diep raakte.





Omdat ik (bijna) alles vertaal in muziek hier een song om moed te blijven houden.







Door Fietser55 Toegevoegd op 16 jan 2017 om 09:37



Redone 16 jan 2017 10:31 Muziek geeft troost, maar kan ook je dag weer goed maken, eigenlijk heb je muziek altijd nodig!!!





Bette 16 jan 2017 10:40 Ja,muziek kan je helpen als je troost zoekt.

Ik wens je sterkte.

Groeten;

Bette.

















Briesje 16 jan 2017 10:40 Wat kan ik daar nu van zeggen?

Beter om stil te blijven en even mijn hand op je schouder te leggen....





Marina15 16 jan 2017 11:50 Je bedoelt toch niet dat jij nu een steuntje in de rug nodig hebt? Ik heb begrepen dat het bedoeld is voor anderen.

















Fietser55 16 jan 2017 12:07 Inderdaad Marina; de prikker is niet voor mezelf bedoeld, maar voor de afzender van de mail.

De één troost met woorden, de ander met een knuffel of met een bloemetje, maar met muziek kan het ook.





Briesje 16 jan 2017 14:26

De hand op de schouder voor jou omdat je zo diep geraakt bent.



Lastig om iets begrijpend te schrijven.

Fietser, de stilte was voor de persoon van het bericht waar ik dus verder niets mee kan.De hand op de schouder voor jou omdat je zo diep geraakt bent.Lastig om iets begrijpend te schrijven.















Fietser55 16 jan 2017 15:11



Ik had me misschien wat beter moeten uitdrukken, maar de boodschap van de song is voor één bepaald persoon bedoeld.



Briesje: niet te hard drukken op mijn schouder

Bedankt allen voor jullie getoonde medeleven, dat waardeer ik zeer.Ik had me misschien wat beter moeten uitdrukken, maar de boodschap van de song is voor één bepaald persoon bedoeld.Briesje: niet te hard drukken op mijn schouder



Petra1951 16 jan 2017 19:37 Fietser55, ook ik zoek mijn troost altijd in de muziek als ik troost nodig heb en voel me dan later weer kip lekker, maar ook een goed gesprek met iemand doet wonderen is mijn ervaring.