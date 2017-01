Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





SCHILDEREN. Straks weer naar de schilderclub,altijd weer nuttig en gezellig.k Geloof dat het met de gladheid nogal meevalt,de zon komt al door,dat is fijn.

Voor iedereen een mooie dag gewenst.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 16 jan 2017 om 10:43



Reacties Van leden

Fietser55 16 jan 2017 11:12 Veel plezier op de schilderclub. Wat schilder je zoal ?





Petra1951 16 jan 2017 14:58 Fijn dat je plezier hebt in het schilderen. Hier is het nog mistig en ik denk dat ik het zonnetje vandaag ook niet zal zien.

















Bette 16 jan 2017 15:17 Ik aquarelleer,ben nu aan een landschapje bezig en zie wel wat

ik daarna ga doen.

Fijne avond.

Bette.





Bette 16 jan 2017 15:18 Ja,het begint hier ook mistig te worden en gelijk ook kouder,ik ga vlug koffie drinken,daar heb ik zin in Petra.

Fijne avond.

Bette.

















Fietser55 16 jan 2017 16:17 Leuk Bette, misschien een idee om hier eens wat te plaatsen wat je hebt gemaakt ?





LindaKay 16 jan 2017 16:58

Moest aan je denken vanmorgen bij Dirk supermarkt. Vogelhuisje voor tegen het raam 1 Euro

Bette 16 jan 2017 17:13 Nou Fietser,ik ben echt een dummy op de p c,dus dat lukt nog even niet.





Bette 16 jan 2017 17:15 Joh Linda,daar kan je ze toch niet voor laten liggen,enig gewoon,heb je nog iets gekocht?

















LindaKay 16 jan 2017 20:10 dus ja we hebben nog meer gekocht

En ik moet toch ook weer eens gaan schilderen er staan dingen half af

Er staat zo'n bruine jeneverfles wit geschilderd en met een opzet van de heilige Theresia (geloof ik) voor een nicht aan het maken. heb dit ook gedaan met een Boeddha en Maria voor en andere nicht.

Bette 16 jan 2017 21:53

Ja Linda,dat moet je zeker doen,er echt weer voor gaan zitten . Je maakte altijd van die leuke dingen en het geeft ontspanning en voldoening,dus aan de slag hoor.