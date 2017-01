Gigantisch stuk zuidpool breekt af Het wordt steeds warmer op aarde. En dat zorgt ervoor dat het ijs op Antarctica (de zuidpool) langzaam smelt of afbreekt. Onderzoekers hebben nu gezien dat een enorm stuk ijs, zo groot als de provincie Noord-Brabant, aan het afbreken is.





Het gaat om een ijsplaat op het linkerpuntje van Antarctica. Ooit was het één grote ijsplaat, die Larsen werd genoemd. In 1995 brak voor het eerst een stuk van de plaat af. Dat stuk heette Larsen A en was zo groot als de province Noord-Holland.





In 2002 brak er nog een deel af, Larsen B, dat was even groot als Zuid-Holland. Het stuk dat nu gaat afbreken, heet Larsen C. En daar is iets bijzonders mee aan de hand.











IJsplaten Larsen A en B braken in duizenden stukjes af, maar Larsen C gaat volgens onderzoekers in één stuk afbreken. Ze hebben vanuit een vliegtuig foto's gemaakt en zagen een hele lange scheur in het ijs. Wanneer de plaat precies afbreekt, weten ze niet zeker. Maar als het gebeurt, dobbert de plaat langzaam weg van Antarctica.











WEGSMELTEN





De ijsplaat zal dan wegdrijven en ergens midden op zee, tussen Zuid-Amerika en Afrika, komen te liggen. Daar zal-ie beetje bij beetje gaan wegsmelten, totdat er niks meer van over is. Maar dat kan nog wel tien of twintig jaar duren. (Kidskrnt)