Ik ben Anja Goedemiddag

Ben vandaag lid geworden van deze club. Weet nog niet precies hoe alles werkt.

Ik ben 69 en mijn grootste hobby is Elvis. Ben al 59 jaar fan.

Ben een paar maal naar Graceland geweest

Zijn er nog meer Elvis fans in deze groep.

Fijne middag allemaal









Door Elvisfan1 Toegevoegd op 16 jan 2017 om 16:05



Petra1951 16 jan 2017 16:21 Hallo welkom hier en je lijkt me een vrolijke vrouw en ja ik vind Elvis ook wel goed, maar ben meer fan van Nederlandstalige liederen, bv Marco Borsato.





Fietser55 16 jan 2017 16:27 Hallo Anja,

Welkom op de website. Ik ben iets jonger en waarschijnlijk daarom een Rolling Stones fan, maar van Elvis heb ik ook ongeveer 40 cd's. Als ik ooit nog eens in Amerika kom, zal ik ook zeker een bezoek brengen aan Graceland als ik in de buurt zou zijn. Maar of dat ooit gebeurd ? Als ik alle reisplannen wil uitvoeren, moet ik heel erg oud gaan worden.

Kijk eens op het forum, misschien is daar wel een Elvis topic.

Veel plezier in elk geval op de website, groet Harry

















Elvisfan1 16 jan 2017 17:12 Dankje voor je reactie. Wat leuk dat je ondanks een Rolingstone fan bent zoveel CD's van Elvis hebt. Als Elvis fan heb ik er een paar meer.

Groetjes Anja





Fietser55 16 jan 2017 17:20 Dat zal best Anja, Elvis heeft heel veel platen gemaakt en elke keer worden ze weer opnieuw uitgebracht. De CD Wonder of you met the royal philharmonic vind ik heel mooi.

Ik ben een verzamelaar, dus kan Elvis daar natuurlijk niet in ontbreken. Heb nog even gekeken maar het zijn er 62 ! Maar van de Stones heb ik er 370 !

















Elvisfan1 16 jan 2017 18:35 Inderdaad net als vorig jaar If I can dream. Allebei de albums staan al weken in de top 10 van Engeland zelfs hebben ze op nr 1 gestaan boven Adele. 10 mei ga ik naar Rotterdam Ahoy naar het concert van The wonder of You. Het orkest speelt en dan videobeelden van Elvis waar hij de nummers zingt die op de cd en plaat staan. Kijk er echt naar uit. Ook de concerten waar andere zangers liedjes van Elvis zingen zijn stuk voor stuk uitverkocht door het hele land. In aug ga ik weer naar Graceland wan dan is het 40 jaar geleden dat Elvis stierf. In 2012 was ik er ook toen waren er 80000 bezoekers. 1 juni is er een concert in Zoetermeer Remember Elvis ook daar ben ik van de partij.

Groetjes Anja