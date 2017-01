Laatste week Amsterdam Light Festival Laatste week Amsterdam Light Festival





Op zondag 8 januari is de wandelroute Illuminade van Amsterdam Light Festival succesvol afgesloten. Voor mensen die het lichtfestival nog niet bezocht hebben, is er nog een mogelijkheid. De vaarroute Water Colors is namelijk tot en met 22 januari te bezoeken.

Foto: copyright: Janus van den Eijnden

