Zeg groentenman, zeg groentenman, wat eten we vandaag. . . . .

Pluk 16 jan 2017 19:15 Eenvoudig, simpel en lekker; ik hou dr van.

https://www.youtube.com/watch?v=03SWlpghYS0





Lucia51 16 jan 2017 19:58

Hier ook rode kool met appelmoes, piepers en rundervinkje.















Joke 16 jan 2017 20:50

Lekker hoor echt Hollandse kost



JanRutgers 16 jan 2017 20:59

Let op!! Rode kool op maandag is niet zonder risico.















Pluk 16 jan 2017 21:36



Mag ik morgen even checken hoe de sfeer is in huize Rutgers?





