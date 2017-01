Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Bah wat een weer Ik zou zo graag even een wandeling willen maken, maar de stoep is hier spiegelglad en om nu op de straat te gaan lopen, dat lijkt me ook niet zo verstandig. ik kan er moeilijk tegen dat ik niet even kan gaan fietsen of wandelen en hoop dan ook dat de dooi spoedig zijn intrede doet zodat de stoep weer schoon is. Ook de straat is niet helemaal schoon om te gaan fietsen.



Door Petra1951 Toegevoegd op 16 jan 2017 om 19:23



Lucia51 16 jan 2017 20:01 Jakkes als het zo glad is. Hier is het niet glad en het begin van de middag scheen de zon volop maar wel koud, maar dat is wel lekker. Dus klein wandelingetje gemaakt na 2 weken ziek zijn. Nu zit het vol mist.





LindaKay 16 jan 2017 20:14

Hoop dat je weer snel een wandelingetje kan maken maar zo is het gevaarlijk,

En de bouw ligt dan ook nog stil? Fijne avond Zo nu smelt het ijs vast weg

Joke 16 jan 2017 21:01 Jammer als het zo glad is kan je dat beter niet doen Petra

voor je het weet lig je op je ...

en duurt nog wel even want het gaat weer aardig vriezen.

bij ons kun je wel goed op de stoep lopen en geen sneeuw meer.

ja is niet leuk als je er niet even uit en hoop dat je gauw een eindje kan fietsen of wandelen.





Bette 16 jan 2017 21:50

is wel beroerd dat je nu niet even een frisse neus kan halen,maar dat komt wel weer.

Groeten;

Bette.

Ja Petra,het ziet er toch naar uit dat het minder hard gaat vriezen,want hetis wel beroerd dat je nu niet even een frisse neus kan halen,maar dat komt wel weer.Groeten;Bette.















Petra1951 17 jan 2017 09:10 Ik zou zo een koffiedrinker krijgen, maar ze liet me weten dat het bij haar ook spiegelglad is en dat ze er net als ik niet door durft. blij dat het bij jullie niet glad is want ik gun jullie je wandelingetje of fietstochtje wel hoor. nou ik heb nog mooie boeken van de bibliotheek liggen, dus de voetjes op de bank en er een gezellig dagje van maken.Ik wens jullie een fijne dag toe.





Bette 17 jan 2017 10:25

Ja Petra,dat heb je in de wintermaanden,vervelend,maar niks aan te doen. Ik ben ook aan een boek bezig,best spannend,maar het zijn meerdere verhalen door elkaar heen,dus...uiterste concentratie,,















Petra1951 17 jan 2017 11:57 Bette mijn boek is ook erg spannend, alleen moet ik zo af en toe even terug bladeren, om te kijken wie wie is en weet het dus nu,terwijl ik al op blz.75 ben. Het boek telt 414 bladzijden, maar is dus te spannend om het weg te leggen. Ik bied je veel leesplezier.