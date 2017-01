Dinsdag Dinsdag is voor mij, zeker in de wintermaanden, filmmiddag. In de gezellige filmzaal Fizi in Zierikzee wordt dan een, voor Zierikzee, premierefilm vertoond. Vandaag is dat een franstalige film. En omdat ik het laatst in een prikker had over mijn lerares frans, is dit wel toeval, maar om de film te volgen zal ik toch echt de ondertiteling moeten lezen.





Het youtube filmpje heet dinsdag en is een leuke animatie naar een kinderboek met muziek die gecomponeerd is door Paul McCartney.





Allen een fijne dinsdag, of je ook naar de film gaat, of de schaatsen onderbindt, of op de koffie gaat, of weet ik veel