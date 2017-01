Behoorlijk fris.

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Petra1951 17 jan 2017 15:35





Bette 17 jan 2017 16:50

Fijne avond.

Wel grappig,die opmerkingen van kinderen he Petra.Lekker in huis met het zonnetje nu.Fijne avond.