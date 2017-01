Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Pech Wat kan een weegschaal soms toch een raar getal aan geven, terwijl je toch hebt gezien dat hij twee maanden geleden iets anders aan gaf.

En dan heb ik ook nog eens de pech dat een paar van mijn broeken in de was gekrompen ziijn? hebben jullie ook wel eens zo'n pech? of ben ik de enige?



Door Petra1951 Toegevoegd op 18 jan 2017 om 13:00



Petra1951











Bette 18 jan 2017 13:19

Ha ha,bij mij krimpen de broeken niet maar blijft er vaak iets lekkers op de heupen hangen en ja,dat geeft extra gewicht



Redone 18 jan 2017 13:21

Niet wegen!!















LindaKay 18 jan 2017 14:50 vooral tijdens feestdagen .

Ik heb er geen last van die van mij geeft vaak minder aan en alles is dan te wijd Maar weeg je .je wel goed want zo moet je het doen

Ja raar hé?Hoor dit wel vakervooral tijdens feestdagen .Ik heb er geen last van die van mij geeft vaak minder aan en alles is dan te wijdMaar weeg je .je wel goed want zo moet je het doen



Bette 18 jan 2017 15:44

Och natuurlijk Petra,je hebt het vast niet goed gedaan....















Petra1951 18 jan 2017 16:31

Inderdaad Linda en Bette, helemaal verkeerd gedaan,ha, ha,ha. Maar ik kan het ook zo doen als Redone het voorstelt, maar dan blijft het probleem van de was nog hé.



Ofsen 18 jan 2017 16:44

nu wijst hij weer goed aan. 1 ons afgevallen sinds de kerst

Net nieuwe batterijen ingedaan want 65 kilo vond ik wat erg krap.nu wijst hij weer goed aan. 1 ons afgevallen sinds de kerst















Petra1951 18 jan 2017 16:54 maar ik heb nog ééntje zonder batterijen. Vandaag heb ik toch besloten om wat minder te snoepen en dan gaan de kilo's er wel weer af.

Ha,ha René het kan dus ook nog aan de batterijen liggen,maar ik heb nog ééntje zonder batterijen. Vandaag heb ik toch besloten om wat minder te snoepen en dan gaan de kilo's er wel weer af.