Ja onze voortuin stond er ook wel leuk bij

Fietser55 18 jan 2017 17:36

Hier geen vlokje gezien.

Fietser55: Is dat vandaag ? Laten jullie de sneeuw uit Oostenrijk aanvoeren
Hier geen vlokje gezien.



JanRutgers 18 jan 2017 17:39

JanRutgers: Het is afkomstig van de bomen en de uitsneeuwende mist. Niet echt sneeuw, maar wel een leuk surogaat toch?















Pluk 18 jan 2017 19:37



inclusief privé schaatsbaan

bankjes in de schaduw

en giga fietstrainingscircuit







Bewegwijzering volgt nog (denk ik).

Pluk: Leuk tuintje ...
inclusief privé schaatsbaan
bankjes in de schaduw
en giga fietstrainingscircuit
Bewegwijzering volgt nog (denk ik).



JanRutgers 18 jan 2017 20:28

JanRutgers: Ja Pluk, het kost een paar cent, maar dan heb je ook niks, toch?















Gredolfijn 19 jan 2017 16:49 Prachtige foto ,s