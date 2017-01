SCHILDEREN

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Charlotte. 18 jan 2017 19:34

Mooie foto van het schilderclubje Eric ... gr. C.



Bette 18 jan 2017 21:12

Altijd erg leuk om creatief bezig te zijn.















Fietser55 19 jan 2017 10:16 Leuk Eric, misschien kun je hier eens een plaatje neerzetten van een werk dat af is ?





Gredolfijn 19 jan 2017 16:45

, voor de cursist

Leuk foto lekker klein clubje .alle aandacht ., voor de cursist