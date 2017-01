Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





De Rugzak De rugzak



Ieder mens draagt in zijn leven

een onzichtbare rugzak met zich mee…



Bergt daarin zijn vreugde,

verdriet, zorgen en geheimen op…

Een verzameling van wel en wee…



Vaak is de rugzak niet te dragen ,

maar soms ook vederlicht…

dan blijft er ruimte over .

Maar meestal kan hij haast niet dicht !



kijk in een verloren uurtje heel de inhoud nog eens door.

Er kan heel vaak iets verdwijnen wat zijn waarde reeds verloor.



En zo gaat het door de jaren heen,

Je pakt iets op en gooit iets weg .

Soms gebeurt dit vanzelfsprekend .

Maar vaak ook na veel overleg !



Langzaam wordt de rugzak lichter ,

De levensmiddag gaat voorbij.

En bij het vallen van de avond,

werpt men de meeste last opzij….



Maar er blijft nog wat van waarde

wat je koestert en behoud.

Al schijnen het soms kleinigheden,

het zijn herinneringen .....

meer waard dan goud.



Ieder draagt zijn rugzak…

niemand die hem overneemt.

En je hoeft ook niet te vrezen…

dat een dief hem ooit ontvreemd !



Het is jou unieke rugzak,

en pas op het einde is hij leeg….

Alleen de meest mooie, intieme en emotionele gedachten

zullen in je geheugen op je blijven wachten.



Wees zuinig op al je vrienden

want zij zullen later ook de inhoud

van jou rugzak bepalen.



En, de leuke herinneringen zul je zelf weer

uit je geheugen moeten halen.













Door Emoesica Toegevoegd op 18 jan 2017 om 22:10



Lucia51 18 jan 2017 23:15 En soms is de rugzak zó zwaar en zeult men hem jarenlang mee zonder te openen want de rugzak openen en bekijken wat de zwaarte veroorzaakt is heel eng.

Dan als je mazzel hebt kan je ervoor kiezen de rugzak de rest van het leven me te blijven sjouwen of..... samen met een vertrouwd persoon stukje bij beetje te openen en voorzichtig alles te bekijken, de angst, het verdriet onder ogen te zien en trachten te accepteren, te verwerken en zo de rugzak lichter te maken. Maar daar is vaak verd^md veel moed voor nodig. En helaas is niet iedereen daartoe in staat.





Emoesica 19 jan 2017 10:06 Ja ja Jij, Lucia, spreekt vanuit je levenservaring, dat is duidelijk merkbaar uit je schrijven en daarom staat bijna onderaan: Wees zuinig op al je vrienden want zij zullen later ook de inhoud van jou rugzak bepalen.

Maar ieder gaat zijn of haar eigen rugzak dragen, je vrienden zijn er om je te bemoedigen, te adviseren maar de uiteindelijke besluit of beslissing is aan jou.



lieve groetjes

















Fietser55 19 jan 2017 10:22 Ik vind het heel mooi verwoord van jullie beiden, maar ook al ben ik niet de jongste meer, ik probeer de rugzak nu nog wat meer te vullen. En als ik er dan iets in stop, zie ik heel soms iets wat ik uit de rugzak haal, dat ik niet langer mee wil zeulen.





Emoesica 19 jan 2017 11:20 Heel mooi Fietser voor jouw reactie maar in principe denk jij hetzelfde als Lucia en ik, maar jij zegt het anders. De ene kan hel makkelijk wat uit zijn/haar rugzak halen en weggooien en de andere heeft daar meer moeite mee of heeft daar meer tijd voor nodig!

















Fietser55 19 jan 2017 11:44 Het verschil is misschien dat ik hoop, dat ik nog veel in de rugzak kan stoppen, want ik hoop nog meer vrienden te maken.





Petra1951 19 jan 2017 12:02 Emoesica, Ook ik heb een rugzak, die zo af en toe spontaan open gaat en er voor zorgt dat ik dan even extra medicijnen nodig heb. Helaas zijn mijn allerbeste 2 vriendinnen inmiddels overleden en mijn man ruim twee jaar geleden ook, met hun kon ik er heel goed over praten en hun liefde hielp me er altijd weer bovenop.Nu schrijf ik het van me af en dat helpt ook, dan ben ik er na een week, veertien dagen ook weer bovenop. Heb verder heel veel steun aan mijn dochter, zij en ik kunnen heel goed met elkaar praten, want zij mist mijn vriendinnen en haar vader ook erg en zo heeft iedereen een kleine of een grote rugzak. inmiddels maak ik nieuwe vrienden en hoop dat er iemand tussen zit die ik kan vertrouwen en waar ik sommige dingen mee kan delen. Ik denk dat ik er inmiddels één gevonden heb. Ik wens je heel veel sterkte toe.groetjes Petra.

















Emoesica 19 jan 2017 17:04 Bedankt Petra, met het delen van jouw levensverhaal En dat jij het van je af kan schrijven, zoals je dat heel mooi onder woorden brengt.

En ook dat je weer nieuwe vrienden maakt en ook heel mooi dat je iemand gevonden heb, waar je bepaalde dingen mee hoopt te delen, en je hebt ook nog je dochter!

Heel veel sterkte maar ook heel veel plezier toegewenst.



lieve groetjes





Petra1951 19 jan 2017 17:34 Bedankt Emoesica. Een vriendin hoor en misschien ook een echtpaar. Liefs van mij.