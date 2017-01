Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Henkie006 Goedemorgen btoeders en zusters op deze koude winterdag.Na een lange afwezigheid hier laat ik weer wat van mij horen.Zijn er nog leuke dames rond mijn leeftijd ,87, die met mij willen chatten of mailen om de eenzaamheid wat op te lossen.Had mijmeen paar maand geleden opgegeven bij de Zonnebloem voor een reisje maar kreeg gisteren bericht dat ik niet mee mag en reserve ben wegenste grote aanvraag.Knudde voor mij en geluk voor een ander.Nu zoek ik een leuke vrouw die na kennismaling met mij een weekje op reis wil.Oké ik hoor en of zie het wel Fijne dag en groet van mij Henk.









Door Henkie00629 Toegevoegd op 19 jan 2017 om 08:24



