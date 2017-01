Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Project "De grootste deken van de wereld". Al eens gehoord van het project: "De Grootste Gehaakte Deken Ter Wereld"? Volgens mensen die dit project gestart zijn, moet de deken leiden tot een plekje in het Guiness Book of Records.





Op diverse plaatsen zijn mensen bezig met het haken van dekens en plaids.

Op deze facebook pagina staan de prachtigste resultaten. Iedereen kan mee haken voor dit project.







De deken wordt gepresenteerd in 2018, in het jaar dat Leeuwarden-Fryslân de culturele hoofdstad van Europa is. ,,Dit project sluit uitstekend aan bij het thema van 2018", zegt Monique van der Hoek. ,,Het gaat vooral om het verbinden van mensen."



https://www.facebook.com/GGDW2018/

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/72082/drachtster-doel-de-grootste-gehaakte-deken-van-de-wereld/ Je browser bijwerken | Facebook

https://www.facebook.com/GGDW2018/



Cookies

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/72082/drachtster-doel-de-grootste-gehaakte-deken-van-de-wereld/







Door Jembee Toegevoegd op 19 jan 2017 om 09:38



Jembee toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Fietser55 19 jan 2017 10:12 Ben benieuwd, moeten ze eigenlijk ook iemand vinden, die er een heel groot bed voor wil maken.

Ik geef me nu al vast op om het bed en de deken dan uit te proberen, snurk.....