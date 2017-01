Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Koud hè ? Het is winter, daarom luister ik maar weer eens naar dit nummer van the Rolling Stones. Het is zeker niet het mooiste nummer dat ze gemaakt hebben, maar als fan vind je alles mooi. Deze versie bestaat uit de originele versie en is veel langer gemaakt door de demo versie er achter te plakken. Een lange zit met veel winterse plaatjes.





Eeen fijne dag allemaal.







Door Fietser55 Toegevoegd op 19 jan 2017 om 10:03



Marina15 19 jan 2017 10:47 Mooie plaatjes. Ik heb jou een nieuwe naam gegeven: Mister Sound of music. Hoop dat je het leuk vindt.





Fietser55 19 jan 2017 11:51

Ik hou heel veel van muziek, heb een grote, brede, verzameling.

The sound of music meerdere keren gezien en heb er ook een dvd van.

Het nummer "Sixteen Going on Seventeen" blijft me ontroeren en dat geldt voor meer nummers.

Ja hoor Marina, je mag me (bijna) alles noemenIk hou heel veel van muziek, heb een grote, brede, verzameling.The sound of music meerdere keren gezien en heb er ook een dvd van.Het nummer "Sixteen Going on Seventeen" blijft me ontroeren en dat geldt voor meer nummers.















Petra1951 19 jan 2017 12:11 Ook ik merk dat je een enorme muziekliefhebber bent van goede zangers of groepen. Muziek kan je veel bieden en dat heb jij wel ervaren denk ik.Een mooie film. Een fijne dag nog.





Briesje 19 jan 2017 18:48

De Rolling Stones klinken prachtig vind ik.

Mister sound of music?

Daar weet ik nog wel een paar variaties op!

Eindelijk tijd om eens even rustig met de koptelefoon naar dit nummer te luisteren.De Rolling Stones klinken prachtig vind ik.Mister sound of music?Daar weet ik nog wel een paar variaties op!