Vraag Er kwam net iemand met een vraag aan de deur of ik over wilde stappen van de energie bedrijf, waarop ik heb gezegt dat ik dat niet doe, geen probleem dus. Vervolgens vroeg hij me of hij even gebruik mocht maken van de WC ik heb gezegt dat ik dat niet wilde, waarop hij vriendelijk zei: goed en weg liep. Ik ken hem niet, maar hij zag er wel betrouwbaar uit, maar je hoort tegenwoordig zulke rare dingen, dat ik het niet durfde dus. Mijn vraag aan jullie is:ben ik te bang of te wel te angstig?



Door Petra1951 Toegevoegd op 19 jan 2017 om 15:14



L.rozewater 19 jan 2017 15:22 Verstandig.





Levendwater 19 jan 2017 15:28 Heel goed gereageerd. Die persoon kan ook in een winkel, snackbar naar de wc voordat hij verder gaat met zijn energie verkoop aan de deur.

















LindaKay 19 jan 2017 15:33 Petra dat zal het vaak zijn dat iemand er betrouwbaar uit ziet .Stoer hoor dat je het niet heb toegelaten. En als het wel een betrouwbaar iemand is dan snapt hij het wel.





Fietser55 19 jan 2017 15:43 Als het een vrouw was, had ik haar waarschijnlijk ook niet binnengelaten, er gebeuren te vaak vreemde dingen tegenwoordig. De goed moeten ook hier onder de kwaden lijden.

















Petra1951 19 jan 2017 16:09 Ben blij dat jullie er ook zo over denken en dat het dus niets met angst te maken heeft, en ook een vrouw laat ik dus niet binnen en inderdaad moeten de goeden hier onder de kwaden lijden.





Jdonders 19 jan 2017 16:27 Petra, je bent heel verstandig! Laat nooit iemand met zon verhaaltje binnen.

















Gredolfijn 19 jan 2017 16:42 Heel verstandig hoor ,je bent echt niet de enigste hoor.





Nee,helemaal niet,vind ik. Gisteravond rond 10 uur stond hier iemand aan de deur te bellen,terwijl hij beneden eerst de intercom moet inspreken,dat was niet gebeurd,dus ik deed niet open. Bleek later een pakje van de P T T te zijn,wat hij ook nog bij buren ging bezorgen,die dus wel open deden.Ik vind dat een bespottelijke tijd om een pakje te bezorgen,jij niet?















Petra1951 19 jan 2017 17:29 Inderdaad Bette, na negenen doe ik ook de deur niet meer open, tenzij die persoon even voor het raam gaat staan en het een bekende is.





Joke 19 jan 2017 18:09 Petra heel verstandig van je er is tegenwoordig niemand meer gauw te vertrouwen.