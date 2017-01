Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Nertsenfokkers uitgeropem tot dom bontje 2016 Afschuwelijk. Goed zorgen voor de dieren.





De Nederlandse nertsenfokkers zijn verkozen tot Dom Bontje 2016. Een meerderheid van de bijna 20.000 mensen die meededen aan de verkiezing, stemde voor deze groep. En dus niet voor een BN’er.





Dat heeft organisator Bont voor Dieren vandaag bekendgemaakt.





Ondanks toekomstig verbod





“Het is uniek dat het publiek dit jaar niet voor een bekende Nederlander koos, maar massaal voor de 160 nertsenfokkers die zes miljoen nertsen per jaar doden voor hun vacht. Er geldt weliswaar vanaf 2024 een nertsenfokverbod, maar tot die tijd gaan zij willens en wetens door met het mishandelen van nertsen in kleine kooitjes”, zegt directeur Nicole van Gemert van Bont voor Dieren.





Rappers





De rappers Lil’ Kleine en Boef zijn geŽindigd op de tweede en derde plaats omdat ze kragen dragen van coyotebont. Deze dieren worden volgens de dierenbeschermingsorganisatie met pijnlijke wildklemmen gevangen. Vorig jaar kreeg modeontwerper Mart Visser de oneervolle titel van Dom Bontje toebedeeld.(Bron:lindanws)









Door Levendwater Toegevoegd op 19 jan 2017 om 15:24



Levendwater 19 jan 2017 15:26

Triest een mooie nerts en daarvan hem doden voor een prachtige bontjas. En geld mee verdienen.



Bette 19 jan 2017 17:10 Wel erg om dieren met wildklemmen te vangen.Toch zijn er landen waar niets anders dan bont gedragen wordt,b v Rusland,maar daar kan het ook extreem koud zijn.